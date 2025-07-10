фото: СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще шістьох осіб, підозрюваних у виконанні підпалів на замовлення російських спецслужб у різних регіонах країни. Зловмисники влаштовували пожежі на автомобілях Збройних сил, об’єктах енергетичної інфраструктури Укрзалізниці та поштових відділеннях.

За даними слідства, всі затримані були завербовані через Telegram-канали, які пропонували "легкі заробітки". Зокрема, на Київщині співробітники СБУ затримали 33-річного переселенця з Луганщини, який підпалив два військові автомобілі. У Тернопільській області викрили 19-річного безробітного, який знищив релейну шафу на залізничній колії та планував теракт проти українських військових. Його затримали ще на стадії підготовки, коли він придбав компоненти для саморобного вибухового пристрою.

У Сумській області правоохоронці затримали 19-річного жителя Шостки, який підпалив два позашляховики ЗСУ і намагався знищити ще один службовий автомобіль. На Закарпатті заарештували 22-річного мешканця Тячівського району, який спричинив займання поштового відділення та релейної шафи місцевої філії Укрзалізниці. В Одесі викрили 13-річну школярку та її матір, які на замовлення ФСБ підпалили релейну шафу і евакуаційний автомобіль ЗСУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучили компоненти для виготовлення легкозаймистих сумішей, одяг і телефони з доказами злочинної діяльності. Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за диверсію в умовах воєнного стану, підготовку до терористичного акту, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Їм загрожує довічне ув’язнення без права внесення застави. Питання притягнення неповнолітньої фігурантки з Одеси наразі вирішується.

Операція відбувалася у Києві та п’яти областях України за участі СБУ, Нацполіції та за процесуального керівництва відповідних прокуратур.

Раніше повідомлялося, помстився за цибулю: у Харкові судили чоловіка, який прив'язав крадія до стовпа на ринку.