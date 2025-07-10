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Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

Согласно информации британских СМИ, правительство Соединенного Королевства согласовало новый пакет помощи, включающий кредит на сумму 3,4 миллиарда долларов США. Его должны предоставить со сроком погашения в течение 19 лет.

В рамках договоренности предполагается поставка 5000 зенитных ракет, что существенно усилит украинскую систему противовоздушной обороны. Такая помощь особенно актуальна на фоне постоянных атак дронов и ракет со стороны России, которые наносят ущерб как военной, так и гражданской инфраструктуре.

Ранее Великобритания уже предоставляла Украине современные образцы вооружения, включая ПВО, танки Challenger 2 и ракеты большой дальности.

Напомним, Великобритания ввела новые санкции против РФ.