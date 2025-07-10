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10 июля 2025, 16:34

Великобритания выделяет Украине $3,4 млрд кредита и передаст 5000 зенитных ракет

10 июля 2025, 16:34
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фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official
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Британия продолжает стратегическую поддержку Украины, согласовав масштабную военно-финансовую помощь

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

Согласно информации британских СМИ, правительство Соединенного Королевства согласовало новый пакет помощи, включающий кредит на сумму 3,4 миллиарда долларов США. Его должны предоставить со сроком погашения в течение 19 лет.

В рамках договоренности предполагается поставка 5000 зенитных ракет, что существенно усилит украинскую систему противовоздушной обороны. Такая помощь особенно актуальна на фоне постоянных атак дронов и ракет со стороны России, которые наносят ущерб как военной, так и гражданской инфраструктуре.

Ранее Великобритания уже предоставляла Украине современные образцы вооружения, включая ПВО, танки Challenger 2 и ракеты большой дальности.

Напомним, Великобритания ввела новые санкции против РФ.

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