Українські прикордонники за допомогою дрона взяли в полон двох окупантів на Харківщині

фото: ДПСУ

На Куп’янському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» взяли в полон двох окупантів, використовуючи для цього безпілотник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Після успішної нічної роботи по позиції противника розвідка доповіла, що два піхотинці намагаються привернути до себе увагу саморобним "білим прапором".

За допомогою безпілотника ворожим солдатам скинули пляшку води, до якої прикріпили записку, де вони можуть здатися у полон.

Сама операція тривала близько півтори години. Під час неї ворожий дрон намагався атакувати полонених, здійснивши по них скид й завдавши поранень одному з них. Все ж в результаті полонених вдалося доправити до позицій наших піхотинців.

"Для нас не було ціллю просто вбити противника. Якщо він демонструє явне бажання здатися в полон, ми проявляємо до нього гуманність", - підсумували українські прикордонники.

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