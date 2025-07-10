На Буковині пролунали потужні вибухи
У четвер, 10 липня, у Чернівецькій області пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Наразі відомо, що є порушення повітряного простору Буковини ворожим обʼєктом. Згодом стало відомо, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворожий безпілотник рухався над Кіцманем у напрямку Чернівців.
Нагадаємо, у ніч на 10 липня ППО збила 14 російських ракет та знешкодила понад 350 БпЛА.
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