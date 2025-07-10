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10 липня 2025, 15:07

Українські студенти офіційно отримають право користуватися штучним інтелектом у вишах - Рада готує зміни

10 липня 2025, 15:07
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фото: ілюстративне
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Верховна Рада України готується ухвалити законопроєкт, який дозволить студентам використовувати штучний інтелект у написанні академічних робіт за умови чіткого зазначення цього факту

Про це йдеться в законопроєкті №10392, який стосується академічної доброчесності, передає RegioNews.

Цей документ отримав позитивний висновок комітету з питань освіти. Ініціаторами законопроєкту стали спікер парламенту Руслан Стефанчук, а також народні депутати Юлія Гришина, Роман Грищук та інші.

Законопроєкт визначає нові види порушень академічної доброчесності, зокрема недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом. Йдеться про ситуації, коли тексти, зображення, моделі чи інші матеріали, створені ШІ, подаються як власна робота автора без відповідного позначення цього факту у самому академічному творі або у супровідних документах.

За такі дії передбачені санкції, які можуть встановлюватися внутрішніми нормативними актами навчальних закладів або умовами конкурсів, якщо інше не передбачено законом. Відповідальність настає лише у випадку, коли автор не вказує про використання штучного інтелекту як "співавтора".

Законопроєкт про академічну доброчесність

Крім того, у законопроєкті прописано, що у разі застосування в академічному творі матеріалів, згенерованих штучним інтелектом, автор повинен чітко зазначити це в роботі. Також слід надати інформацію про методи генерації або посилання на відповідне програмне забезпечення згідно з вимогами до оформлення та публікації академічних творів, встановленими відповідним навчальним закладом або організацією.

Варто зазначити, що під академічним твором розуміють будь-які роботи у сфері освіти та науки - дисертації, творчі проєкти, кваліфікаційні та курсові роботи, наукові монографії, статті, підручники, навчальні посібники та інші форми, передбачені законодавством або внутрішніми документами закладів освіти.

Раніше повідомлялося, "Не гірше за ChatGPT": в Україні з'явиться власний штучний інтелект.

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