Голова ЦПК Шабунін заявив про переведення в бойову бригаду через критику влади

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Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що після його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонній сфері його перевели з місця служби у Харкові в іншу бригаду на лінію бойового зіткнення в Харківській області.

Про це Шабунін написав у соцмережах, передає RegioNews.

За його словами, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов "знайшов юридичну конструкцію", щоб перевести його, як обмежено придатного, у бойову механізовану бригаду на Харківському напрямку.

Водночас Шабунін заявив, що не планує оскаржувати наказ про переведення, але охарактеризував команду президента Володимира Зеленського як "дріб’язково-мстиву", якою, за його словами,"не була навіть команда Януковича".

"Законопроєкт про корупційну амністію, порятунок Чернишова, показовий бєспрєдєл щодо конкурсу БЕБ засвідчують, що Зеленського вже навіть видимість закону не цікавить, — додав антикорупціонер.

Як відомо, "Центр протидії корупції" повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування кримінальної відповідальності за злочини, вчинені під час виконання оборонних контрактів.

Нагадаємо, в Україні набирає обертів скандал навколо мобілізації журналіста Богдана Буткевича.

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