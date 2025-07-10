10:19  10 липня
Російський удар у Києві забрав життя 22-річної поліцейської
06:40  10 липня
На Прикарпатті безпілотник виявив посеред озера тіло людини
04:35  10 липня
На Хмельниччині блискавка влучила в Дім молитви: вогонь знищив будівлю
UA | RU
UA | RU
10 липня 2025, 14:01

Голова ЦПК Шабунін заявив про переведення в бойову бригаду через критику влади

10 липня 2025, 14:01
Читайте также на русском языке
фото: Нові лідери
Читайте также
на русском языке

Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що після його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонній сфері його перевели з місця служби у Харкові в іншу бригаду на лінію бойового зіткнення в Харківській області.

Про це Шабунін написав у соцмережах, передає RegioNews.

За його словами, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов "знайшов юридичну конструкцію", щоб перевести його, як обмежено придатного, у бойову механізовану бригаду на Харківському напрямку.

Водночас Шабунін заявив, що не планує оскаржувати наказ про переведення, але охарактеризував команду президента Володимира Зеленського як "дріб’язково-мстиву", якою, за його словами,"не була навіть команда Януковича".

"Законопроєкт про корупційну амністію, порятунок Чернишова, показовий бєспрєдєл щодо конкурсу БЕБ засвідчують, що Зеленського вже навіть видимість закону не цікавить, — додав антикорупціонер.

Як відомо, "Центр протидії корупції" повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування кримінальної відповідальності за злочини, вчинені під час виконання оборонних контрактів.

Нагадаємо, в Україні набирає обертів скандал навколо мобілізації журналіста Богдана Буткевича.

Читайте також: Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Харків законопроєкт Віталій Шабунін ЦПК фронт служба в армії
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
Стали відомі подробиці смертельної ДТП на Тернопільщині, в якій загинули четверо людей
10 липня 2025, 14:16
Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink
10 липня 2025, 14:09
РФ змінила тактику запуску ракет: чому ППО та радари не зафіксували пуски з Ту-95
10 липня 2025, 13:58
Накинувся з кулаками, а потім задушив: на Черкащині вбили 40-річну жінку
10 липня 2025, 13:40
Стрілянина в центрі Сум: поранено чоловіка, нападника розшукують
10 липня 2025, 13:39
На Дніпропетровщині 2-річна дитина випала з вікна п’ятиповерхівки
10 липня 2025, 13:24
Оновлення уряду відкладається: коли очікується перезавантаження
10 липня 2025, 13:17
Києву загрожує невідомий безпілотник - ймовірна повітряна куля-імітатор на підльоті
10 липня 2025, 13:06
СБУ зірвала серію терактів у Харкові: агент ФСБ готував вибухи на електропідстанціях
10 липня 2025, 12:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »