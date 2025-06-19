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Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За словами Михайла Федорова, наша держава вже розпочала розробку великої мовної моделі штучного інтелекту. Це називали "націоналним аналогом ChatGPT". На думку Федорова, цей проєкт може стати фундаментом для розвитку нових AI-продуктів, появи стартапів, залучення інвестицій і зростання економіки.

Ідея української LLM полягає в навчанні Тобто, ШІ буде враховувати мову, історії контекст.

"Модель краще розумітиме нашу мову, історію та контекст, ніж будь-який західний аналог. Це не просто технологія – це крок до цифрової незалежності", - вважає міністр. Першу версію цієї моделі варто чекати вже до кінця 2025 року. Доступ отримають державні установи, університети та громадські організації.

Нагадаємо, раніше з'явився результат опитування згідно з яким 63% українців не використовують штучний інтелект. Цікаво, що 12% з них навіть не чули про нього. За даними фахівців, частіше застосовують ШІ-інструменти в побуті та на роботі. Серед них 23% респондентів є активними користувачами, а серед жінок їх лише 13%.