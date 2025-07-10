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Об этом сообщают мониторинговые Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Враг применяет новые тактики для проведения массированных ракетных ударов. Для этого привлекаются бомбардировщики с аэродрома Оленья, которые для координации запусков используют зашифрованные каналы связи. Основными видами коммуникации являются короткие волны (КВ) и ультракороткие волны (КВХ).

Ранее для точного обнаружения пусков ракет надежной помощью служили короткие волны, имеющие длину от 10 до 100 метров и отражающиеся от ионосферы – слоя атмосферы, позволяющего передавать сигналы на тысячи километров. Этот тип связи традиционно считается наиболее эффективным для стратегической авиации. Однако его качество зависит от погодных условий и времени суток.

Однако враг изменил подход, перейдя к использованию ультракоротких волн, длина которых составляет от 1 до 10 метров. Эти волны распространяются в пределах прямой видимости и обычно используются для связи на небольших расстояниях вблизи наземных станций. Такой сигнал имеет меньше помех, но при этом далеко не распространяется.

Именно это изменение тактики усложнило работу наших средств наблюдения. Ультракороткие волны в реальных условиях перехватить практически невозможно. Теперь зафиксировать запуск ракет можно только визуально или акустически, что менее надежно и менее точно.

Ранее сообщалось о массированном ударе по Украине: ПВО сбила 14 российских ракет и обезвредила более 350 БПЛА.