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У столиці зафіксували повітряний об’єкт, який може бути імітатором БпЛА

Про це повідомляють моніторингові Телеграм-канали, передає RegioNews.

У другій половині дня 10 липня спостерігачі моніторингових ресурсів зафіксували рух невстановленого об’єкта в напрямку Києва. За попередніми даними, йдеться про повітряний об’єкт, схожий на кулю-імітатор безпілотника. Відомо, що такі імітатори використовують для розвідки або як елемент інформаційно-психологічного впливу.

Офіційні джерела поки не підтверджують, що об'єкт становить пряму загрозу, проте закликають мешканців столиці зберігати пильність. У разі оголошення повітряної тривоги варто негайно пройти до найближчого укриття та залишатися там до офіційного дозволу покинути його.

Такі повітряні загрози не є рідкістю в умовах повномасштабної війни. Подібні інциденти вже траплялися в інших регіонах України, де виявляли або збивали кульові об’єкти, які імітували безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, Росія випустила по Україні ракету з імітатором ядерної бойової частини: що це означає.