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10 липня 2025, 12:14

Скандал навколо мобілізації журналіста Богдана Буткевича: що відомо

10 липня 2025, 12:14
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фото: Facebook/Богдан Буткевич
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Журналіста Богдана Буткевича мобілізували після звільнення з лав ГУР. Його дружина, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, заявила, що це сталося на тлі конфлікту з народною депутаткою від "Слуги народу" Мар'яною Безуглою, яку Буткевич публічно критикував у соцмережах

Про це інформує RegioNews.

За словами Данилюк-Ярмолаєвої, чоловік мав офіційний статус резервіста та працював над аналітичними проєктами в інтересах розвідки. Вона наголошує, що після критичних дописів у Facebook, де Буткевич поставив під сумнів професіоналізм і вплив Безуглої, його "звільнили заднім числом", повернули до резерву та одразу ж мобілізували до війська.

Сама Мар’яна Безугла відреагувала різко, назвавши звинувачення "глюками".

Як пише "Громадське", Головне управління розвідки Міноборони стверджує, що в них не працював український журналіст Богдан Буткевич.

"Богдан Буткевич не був і не є співробітником Головного управління розвідки", — сказали у розвідці.

Раніше Буткевич неодноразово критикував методи примусової мобілізації через ТЦК, засуджуючи так звану "бусіфікацію"— вивезення чоловіків до військкоматів без чіткого правового обґрунтування. Він закликав до більш прозорих та відповідальних механізмів формування війська.

Довідка: Богдан Буткевич — український журналіст, радіоведучий, публіцист і аналітик. Працював на "Цензор.НЕТ", "Українському радіо", Espreso.TV та в інших медіа.

Автор і ведучий програм на телебаченні та радіо, лауреат журналістського конкурсу "Честь професії". У 2024 році створив англомовний YouTube-канал для боротьби з російською пропагандою.

Нагадаємо, у травні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія". Наразі він проходить навчання.

Згодом він пояснив причини своєї раптової мобілізації.

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Україна Київ мобілізація ТЦК Мар'яна Безугла ГУР журналіст Богдан Буткевич
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