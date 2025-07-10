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10 июля 2025, 06:20

Украина и Испания: в сети сравнили цены на продукты

10 июля 2025, 06:20
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Иллюстративное фото
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В сети решили сравнить ценники на продукты в испанской сети супермаркетов и украинской. При этом следует учесть, что уровень зарплат в странах тоже разный

Об этом сообщает agronews, передает RegsioNews.

Для сравнения, блоггеры взяли испанский магазин сети Mercadona и украинский АТБ. В рамках эксперимента они покупали продукты для ежедневного потребления и смотрели на ценники. Результаты таковы:

  • половина хлеба: в Испании – 44 грн, а в Украине – 36 грн;
  • картофель: в Испании – 97 грн/кг, а в Украине – 40 грн/кг;
  • яблоки: в Испании – 134 грн/кг, в Украине – 70 грн/кг;
  • макароны: в Испании – 37 грн/пачку, в Украине – 54 грн;
  • молоко: в Испании – 45 грн/литр, в Украине – 56 грн за 850 миллилитров;
  • яйца: в Испании – 120 гривен за 12 штук, в Украине – 75,90 грн. за 10 штук;
  • подсолнечное масло: в Испании – 83 грн/литр, в Украине – 81 грн/литр;
  • куриное филе: в Испании – 280 грн/кг, в Украине – 191 грн/кг;
  • сыр Гауда: в Испании – 116 грн за 250 г, в Украине – 86 грн/150 г;
  • бутыль воды: в Испании – 60 грн., в Украине – 71 грн.

В Украине продуктовая корзина в общей сложности обошлась в 851 гривну (18 евро). При этом в Испании это стоило 1023 гривны (22 евро). При этом зарплаты в странах очень равны. Если в Испании средняя зарплата в размере 1700 евро, то в Украине едва доходит до 480 евро.

Напомним, ранее Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль говорил, что 35% урожая не доходит до потребителя. Это связано с тем, что из-за войны практически отсутствуют условия для хранения. Речь идет о потере более 281 тысяч тонн одновременного хранения.

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