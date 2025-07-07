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Про це повідомляє The Page, передає RegioNews.

Вартість навчання у закладах вищої освіти України суттєво зросла. Середня ціна за рік бакалаврату в топових університетах у 2025 році становить 53,8 тис. грн. Це майже на 12 тисяч більше, ніж торік. У 2024 році така освіта коштувала приблизно 42 тис. грн. Таким чином, зростання вартості склало 28%, що суттєво перевищує рівень інфляції минулого року 12%.

За підрахунками аналітиків вищезгаданого видання, найбільше доведеться заплатити тим, хто обирає такі популярні напрями як інженерія програмного забезпечення (понад 62 тис. грн), право (понад 61 тис. грн) або економіка (57 тис. грн). Трохи менше - за філологію, фінанси, менеджмент чи психологію. Найдоступнішою лишається "Середня освіта" (українська мова) - в середньому близько 34 тис. грн на рік.

Середня вартість порахована серед топ-5 університетів за цим напрямом

У межах одного вишу ціна на контракт може суттєво різнитися залежно від спеціальності. Приміром, за освіту вчителя школярі заплатять майже вдвічі менше, ніж за юридичну чи ІТ-освіту. При цьому динаміка зростання заробітної плати в Україні (+23,1% у 2024 році) не встигає за темпами подорожчання вищої освіти.

Подача заяв на вступ до ЗВО стартує 19 липня. Фахівці радять заздалегідь ознайомитися з актуальними цінами на обрану спеціальність і порівняти їх у кількох університетах.

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