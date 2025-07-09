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09 липня 2025, 19:56

В Україні планують підвищити пенсійний вік на один рік - подробиці законопроєкту

09 липня 2025, 19:56
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фото: з відкритих джерел
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В Україні планують підвищити пенсійний вік, водночас жінкам з дітьми передбачають пільги при виході на пенсію

Про це заговорили у Парламенті, передає RegioNews.

В Україні розглядають законопроєкт, який передбачає підвищення пенсійного віку на один рік. Згідно з пропозиціями, пенсійний вік зросте з 60 до 61 року. Це стосуватиметься більшості громадян, які наразі виходять на пенсію за чинними нормами.

Водночас у законопроєкті передбачено особливі умови для жінок, які мають дітей. Так, якщо у жінки є одна дитина, то за новими правилами вона зможе вийти на пенсію у 60,5 років, тобто раніше за загальний новий показник. Жінки з двома дітьми матимуть право виходу на пенсію у 60 років - без підвищення віку.

Такі зміни пояснюють необхідністю адаптувати пенсійну систему до демографічних та економічних реалій. Однак деталі майбутнього закону ще обговорюються, і поки що офіційних дат запровадження нових норм немає.

Нагадаємо, Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон.

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