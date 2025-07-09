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Другий сезон серіалу "Венсдей" вийде у двох частинах цього літа

Netflix оприлюднив трейлер другого сезону серіалу "Венсдей", передає RegioNews.

Новий сезон розділять на дві частини: перша частина вийде 6 серпня, друга — 3 вересня. Робота над другим сезоном була одним із ключових пріоритетів для платформи.

У продовженні серіалу знову з’являться улюблені актори - Дженна Ортеґа, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гузман, Ісаак Ордоньес, Луянда Унаті Льюїс-Няво, Емма Майерс, Джой Сандей та інші. Їхні персонажі продовжать розвиватися у нових сюжетних лініях.

У свіжому трейлері показано, як Венсдей проходить контроль в аеропорту. Її перевіряють ретельно: довелося викласти з кишень електрошокер, кастет, перцевий балончик, ножі, бойову булаву та нунчаки. Несподівано найбільше підозр викликав сонцезахисний крем, який Річ намагався пронести з собою. Ця деталь додає легкого гумору в сюжет.

Новий сезон обіцяє зберегти атмосферу загадковості та гостросюжетності, що і зробило "Венсдей" одним із найпопулярніших проєктів Netflix у світі. Чекаємо на прем’єру та нові пригоди головної героїні.

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