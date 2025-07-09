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В Украине планируется повысить пенсионный возраст, в то же время женщинам с детьми предусматривают льготы при выходе на пенсию

Об этом заговорили в Парламенте, передает RegioNews.

В Украине рассматривают законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста на один год. Согласно предложениям, пенсионный возраст вырастет с 60 до 61 года. Это касается большинства граждан, которые сейчас выходят на пенсию по действующим нормам.

В то же время в законопроекте предусмотрены особые условия для женщин, имеющих детей. Так, если у женщины есть один ребенок, то по новым правилам она сможет выйти на пенсию в 60,5 лет, то есть раньше всеобщего нового показателя. Женщины с двумя детьми будут иметь право на пенсию в 60 лет - без повышения возраста.

Такие изменения объясняют необходимостью адаптировать пенсионную систему к демографическим и экономическим реалиям. Однако детали будущего закона еще не обсуждаются, и пока официальных дат введения новых норм нет.

Напомним, Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу.