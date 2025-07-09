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У мережі ресторанів McDonald's в Україні стартували нові екологічні зміни, які стосуються подачі холодних напоїв

Про це повідомляють у пресслужбі "McDonald's", передає RegioNews.

У компанії повідомили, що поступово скорочують використання пластикових трубочок у своїх закладах. Це стосується всіх форматів замовлень, окрім МакШейків та лимонадів - саме до них трубочки поки що залишаться.

Відвідувачі вже можуть помітити оновлення: у залах ресторанів холодні напої подають без кришечок. Замість звичної пластикової упаковки - нові паперові кришки з отвором для пиття. У McDonald's зазначають, що пити напій без трубочки тепер буде зручно і зі стаканчика, і через нову кришку.

Таке рішення компанія пояснює прагненням зменшити кількість одноразового пакування та знизити рівень пластикових відходів. У McDonald's визнають, що нововведення можуть здатися незвичними, але наголошують: це важливий крок на шляху до більш відповідального ставлення до довкілля.

Раніше компанія вже впроваджувала подібні ініціативи - наприклад, замінила пластикові пакети паперовими, а одноразові столові прибори - на більш екологічні альтернативи.

Нагадаємо, McDonald’s в Україні починає працевлаштовувати підлітків з 16 років.