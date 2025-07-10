Силы обороны получили тренировочный комплект, экономящий боеприпасы

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ отечественный тренировочный комплект "UF". Он позволяет проводить полноценные динамические тренировки личного состава по разным тактическим сценариям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным ведомства, элементы комплекта монтируются на снаряжении и оружии обучающегося военнослужащего.

"Заряда аккумуляторов комплекта хватает более чем на пол суток непрерывной работы. Его можно использовать при сложных погодных условиях — имеет защиту от влаги и пыли на уровне IP65. Максимальная дальность условного "выстрела" с использованием оборудования комплекса составляет более 1 км", — говорится в сообщении.