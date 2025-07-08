10:51  08 липня
Трагічна ДТП на Львівщині: водій наїхав на жінку, яка лежала на дорозі
09:13  08 липня
На Вінниччині з дна річки підняли потопельника
07:05  08 липня
Хотів свята: житель Києва запустив феєрверк із балкона багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
08 липня 2025, 12:25

Україна атакувала завод у Підмосков'ї, що виробляє боєприпаси для "шахедів"

08 липня 2025, 12:25
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 7 липня Сили оборони України уразили Краснозаводський хімічний завод у Московській області РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що цей завод виробляє піротехнічні засоби, боєприпаси та термобаричні бойові частини для БпЛА типу "Shahed".

Спецоперацію здійснили Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 5 липня ЗСУ атакували російський завод в місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, що виготовляє антени для "шахедів" та КАБів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна ЗСУ Генштаб Боєприпаси Завод БПЛА атака втрати росіян Сили безпілотних систем
За добу українські військові ліквідували понад 1000 окупантів, — Генштаб
08 липня 2025, 11:11
Вночі українська ППО приземлила більше 30 ворожих безпілотників
08 липня 2025, 08:15
Прикордонники показали, як знищили станції зв’язку окупантів
07 липня 2025, 13:45
Всі новини »
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
На Черкащині викрили нелегальний вилов риби: збитки - понад 350 тисяч гривень
08 липня 2025, 13:10
Захід країни після буревію: ДСНС оприлюднила фото руйнувань
08 липня 2025, 12:49
Нова загроза: монітори повідомляють про зафіксовані пуски БПЛА в бік України
08 липня 2025, 12:29
У Дніпрі обмежили рух вантажівок через спеку понад +28°C
08 липня 2025, 12:20
У Києві затримали іноземців за демонстрацію нацистської символіки
08 липня 2025, 12:16
Через негоду в Європі кілька поїздів до Києва затримуються, - "Укрзалізниця"
08 липня 2025, 12:07
Росіяни б'ють по "швидких": у МОЗ назвали кількість постраждалих медиків та авто
08 липня 2025, 11:57
Теракт у Рівному: СБУ викрила агентку РФ, що готувала вибух у готелі
08 липня 2025, 11:39
За добу українські військові ліквідували понад 1000 окупантів, — Генштаб
08 липня 2025, 11:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »