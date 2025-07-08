Україна атакувала завод у Підмосков'ї, що виробляє боєприпаси для "шахедів"

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 липня Сили оборони України уразили Краснозаводський хімічний завод у Московській області РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що цей завод виробляє піротехнічні засоби, боєприпаси та термобаричні бойові частини для БпЛА типу "Shahed".

Спецоперацію здійснили Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються", — йдеться в повідомленні.