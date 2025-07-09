Воїни ССО зайшли з тилу та провели блискавичний наліт на росіян на кордоні
Бійці ССО продовжують працювати у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення. Захисники завдають окупантам нищівних ударів
Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.
Цього разу бійці одного з підрозділів ССО провели блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з РФ.
"Результат — знищення живої сили противника, трофеї та безцінний бойовий досвід", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше бійці ССО влаштували засідку та ліквідували групу росіян на кордоні.
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