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09 июля 2025, 09:15

Комбинированный удар по Украине: ПВО уничтожила рекордное количество целей — 7 ракет и более 700 дронов

09 июля 2025, 09:15
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 9 июля российская армия запустила по Украине 13 ракет, а также 728 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили семь ракет и 711 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг атаковал Украину 741 средством воздушного нападения:

  • 728 ударными БпЛА из направлений — Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово — РФ;
  • семью крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской области и Курской области - РФ;
  • шестью аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.

Основным направлением удара стал город Луцк на Волыни.

По предварительным данным, ПВО обезвредила 718 средств воздушного нападения противника, 303 — сбиты огневыми средствами, 415 — локационно потеряны.

  • 296 вражеских БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 415 - локационно утраченные/подавленные РЭБ;
  • семь крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" - сбиты.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых – на 14 локациях", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью Волынь испытала комбинированную массированную атаку врага. Под ударом оккупантов находился Луцк.

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