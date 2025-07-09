Комбинированный удар по Украине: ПВО уничтожила рекордное количество целей — 7 ракет и более 700 дронов
В ночь на 9 июля российская армия запустила по Украине 13 ракет, а также 728 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили семь ракет и 711 вражеских БпЛА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Известно, что враг атаковал Украину 741 средством воздушного нападения:
- 728 ударными БпЛА из направлений — Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово — РФ;
- семью крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской области и Курской области - РФ;
- шестью аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.
Основным направлением удара стал город Луцк на Волыни.
По предварительным данным, ПВО обезвредила 718 средств воздушного нападения противника, 303 — сбиты огневыми средствами, 415 — локационно потеряны.
- 296 вражеских БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 415 - локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- семь крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" - сбиты.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых – на 14 локациях", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью Волынь испытала комбинированную массированную атаку врага. Под ударом оккупантов находился Луцк.