За добу українські військові ліквідували понад 1000 окупантів, — Генштаб
Минулої доби, 7 липня, Сили оборони України ліквідували 1 070 військових РФ та знищили десятки одиниць техніки й озброєння окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 1 028 610 військових.
Нагадаємо, в ніч на 8 липня РФ запустила по Україні ракети С-300 та понад ударних дронів типу "Shahed". Сили ППО знешкодили 34 ворожих БпЛА.
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