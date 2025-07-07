фото: НБУ

Дрон Vampire став першим безпілотником, на честь якого випущено пам’ятну монету в Україні

Про це повідомляє Національний банк України, передає RegioNews.

Національний банк України ввів у обіг нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень. Її присвятили бойовому безпілотнику Vampire, який заслужено вважається одним із найефективніших дронів-бомберів, що перебувають на озброєнні Збройних сил України. Монету випущено з нагоди третьої річниці першого бойового польоту цього апарата.

Vampire активно використовується на передовій і став справжньою легендою серед українських військових. Його технічні характеристики дозволяють точно вражати цілі в глибокому тилу ворога. Саме за гучний звук польоту вночі, що викликає паніку серед окупантів, російські солдати дали дрону прізвисько "Баба Яга".

Нову монету виготовлено з нейзильберу. Вона входить до серії "Збройні Сили України", яка покликана відзначити ключові зразки озброєння, що проявили себе на полі бою з початку повномасштабного вторгнення.

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