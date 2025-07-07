Прикордонники показали, як знищили станції зв’язку окупантів
На одному з найгарячіших напрямків фронту воїни бригади "Форпост" знищили станції зв’язку та розвідувальний дрон росіян
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Зазначається, що втрати зв’язку суттєво ускладнюють координацію дій окупантів на передовій.
"Підрозділ ударних БпЛА бригади "Форпост" завдав точного удару по позиціях ворога, знищивши чотири термінали зв’язку та розвідувальний безпілотник противника", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Півдні України прикордонники виявили та знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".
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