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08 липня 2025, 08:15

Вночі українська ППО приземлила більше 30 ворожих безпілотників

08 липня 2025, 08:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 8 липня армія РФ запустила по Україні чотири ракети, а також 54 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 34 ворожі БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Курськ, Орел — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму. Також Росія вдарила чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 — збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у п'яти локаціях.

Нагадаємо, на Чернігівщині бойова частина збитого "шахеда" впала в лісі та не вибухнула.

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