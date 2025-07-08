Вночі українська ППО приземлила більше 30 ворожих безпілотників

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 8 липня армія РФ запустила по Україні чотири ракети, а також 54 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 34 ворожі БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Курськ, Орел — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму. Також Росія вдарила чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 — збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у п'яти локаціях.