07:05  08 июля
Хотел праздника: житель Киева запустил фейерверк с балкона многоэтажки
05:40  08 июля
На Днепропетровщине во время пожара заживо сгорела женщина
04:50  08 июля
В Харькове получил приговор военный за убийство коллеги
UA | RU
UA | RU
08 июля 2025, 11:11

За сутки украинские военные ликвидировали более 1000 оккупантов, — Генштаб

08 июля 2025, 11:11
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

Прошедшие сутки, 7 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 1 070 военных РФ и уничтожили десятки единиц техники, а также вооружения оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 028 610 военных.

Напомним, в ночь на 8 июля РФ запустила по Украине ракеты С-300 и более ударных дронов типа "Shahed". Силы ПВО обезвредили 34 вражеских БпЛА.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупанты ВСУ Генштаб потери россиян
"Хотят выйти на Мариупольскую трассу": РФ устроили массированные штурмы на Запорожье
07 июля 2025, 21:30
НБУ выпустил памятную монету номиналом 5 гривен в честь дрона Vampire
07 июля 2025, 15:12
Пограничники показали, как уничтожили станции связи оккупантов
07 июля 2025, 13:45
Все новости »
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установили, стрелка разыскивают
08 июля 2025, 11:08
Трагическое ДТП на Львовщине: водитель наехал на лежавшую на дороге женщину
08 июля 2025, 10:51
Еще один погибший в Киеве после ночных обстрелов 4 июля
08 июля 2025, 10:38
Войска РФ ударили по Никопольщине: ранен мужчина
08 июля 2025, 10:30
Последствия урагана на западе Украины: более 700 населенных пунктов без света
08 июля 2025, 10:06
На Харьковщине продолжается разминирование: жителей предупредили о взрывах
08 июля 2025, 09:56
Российские обстрелы Сумщины: 4 погибших и сотни атак на мирные общины
08 июля 2025, 09:44
В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб человек, ранены 4 гражданских
08 июля 2025, 09:35
Из-за российских ударов ТЦК будут работать по-новому
08 июля 2025, 09:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »