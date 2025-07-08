фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Прошедшие сутки, 7 июля, Силы обороны Украины ликвидировали 1 070 военных РФ и уничтожили десятки единиц техники, а также вооружения оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 028 610 военных.