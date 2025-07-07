Випадкова жертва війни: російський дрон знищив рідкісного птаха просто у польоті - відео
Навіть птахи, занесені до Червоної книги, стають жертвами війни, опиняючись на шляху смертоносних безпілотників
Про це повідомляє Телеграм-канал Стерненка, передає RegioNews.
Так, сьогодні опублікували відео, де зафіксовано момент загибелі пелікана, який занесений до Червоної книги України. На кадрах видно, як безпілотник пролітає в безпосередній близькості до птаха, і той миттєво падає на землю.
Як повідомив активіст Сергій Стерненко, пелікан став випадковою жертвою. Ймовірно птаха просто потрапила в зону дії російського дрона. Очевидно, що шансів на порятунок у птаха не залишалося.
Подібні випадки не є поодинокими на тлі повномасштабної війни: дикі тварини все частіше гинуть унаслідок бойових дій, навіть якщо не є їх безпосередніми цілями.
Зазначимо, що пелікан - один із видів, занесених до Червоної книги України. Він охороняється як національним, так і міжнародним законодавством, і його знищення є серйозною екологічною втратою.
Раніше повідомлялося, у Дніпрі лікують птаха, який атакував російський безпілотник.