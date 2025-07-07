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07 липня 2025, 20:20

Випадкова жертва війни: російський дрон знищив рідкісного птаха просто у польоті - відео

07 липня 2025, 20:20
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фото: Телеграм/Стерненко
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Навіть птахи, занесені до Червоної книги, стають жертвами війни, опиняючись на шляху смертоносних безпілотників

Про це повідомляє Телеграм-канал Стерненка, передає RegioNews.

Так, сьогодні опублікували відео, де зафіксовано момент загибелі пелікана, який занесений до Червоної книги України. На кадрах видно, як безпілотник пролітає в безпосередній близькості до птаха, і той миттєво падає на землю.

Як повідомив активіст Сергій Стерненко, пелікан став випадковою жертвою. Ймовірно птаха просто потрапила в зону дії російського дрона. Очевидно, що шансів на порятунок у птаха не залишалося.

Подібні випадки не є поодинокими на тлі повномасштабної війни: дикі тварини все частіше гинуть унаслідок бойових дій, навіть якщо не є їх безпосередніми цілями.

Зазначимо, що пелікан - один із видів, занесених до Червоної книги України. Він охороняється як національним, так і міжнародним законодавством, і його знищення є серйозною екологічною втратою.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі лікують птаха, який атакував російський безпілотник.

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птах дрон безпілотники екологія втрата червона книга Україна
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