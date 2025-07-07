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Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув київський поліцейський

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У столиці провели церемонію прощання з Миколою Гришковим - бійцем стрілецького полку поліції, який загинув 2 липня 2025 року поблизу Торецька Донецької області внаслідок мінометного обстрілу з боку російських військ. Під час виконання службового завдання 38-річний правоохоронець отримав смертельні поранення.

Микола Гришков родом із Чернігівщини. З 2007 року він мешкав і працював у Києві, де понад десять років служив у поліції метрополітену. У 2024 році приєднався до полку поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у місті Києві. Разом із побратимами він виконував завдання на передовій, захищаючи державу.

Поховали поліцейського на батьківщині - в Чернігівській області. Провести Миколу в останню путь зібралися родичі, колеги, бойові товариші та жителі громади. У пам’яті побратимів він залишиться як вірний присязі захисник, який до останнього виконував свій обов’язок.

Раніше повідомлялося, на Кіровоградщині попрощалися з 35-річним матросом, який загинув на Донеччині.