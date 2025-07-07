фото: Телеграмм/Стерненко

Даже птицы, занесенные в Красную книгу, становятся жертвами войны, оказываясь на пути смертоносных беспилотников.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Стерненка, передает RegioNews.

Так, сегодня опубликовали видео, где зафиксирован момент гибели пеликана, занесенного в Красную книгу Украины. На кадрах видно, как беспилотник пролетает в непосредственной близости к птице, и тот мгновенно падает на землю.

Как сообщил активист Сергей Стерненко, пеликан стал случайной жертвой. Вероятно, что птица случайно попала в зону действия российского дрона. Очевидно, что шансов на спасение у птицы не оставалось.

Подобные случаи не единичны на фоне полномасштабной войны: дикие животные все чаще погибают в результате боевых действий, даже если не являются их непосредственными целями.

Отметим, что пеликан – один из видов, занесенных в Красную книгу Украины. Он охраняется как национальным, так и международным законодательством, и его уничтожение является серьезной экологической утратой.

Ранее сообщалось, в Днепре лечат птицу, которую атаковал российский беспилотник.