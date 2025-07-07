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07 липня 2025, 18:47

У Дніпрі лікують птаха, який атакував російський безпілотник

07 липня 2025, 18:47
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі соцмережі обговорювали хижого птаха, який намагався прогнати ворожий дрон. Зараз травмований птах отримує лікування

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі прооперували птаха, який атакував російський безпілотник. Шрайк (так назвали птаха) намагався прогнати безпілотник з території, яка охороняється, та отримав поранення. Зараз птах йде на одруження під наглядом волонтерів та ветеринарів.

Відомо, що Шрайк отримав перелом плечової кістки. Ветеринари зазначили, що такі травми вимагають термінової та складної операції, щоб птах міг повернутися до дикої природи з уже зрощеною кісткою.

Тепер на Шрайка чекає реабілітація. Шанс на відновлення є, але можливо це буде відбуватися місяцями.

Нагадаємо, раніше жителька Запоріжжя врятувала хижого птаха, якого знайшла в поганому стані. Птах не міг злетіти й ледве тримався на ногах. Жінка викликала правоохоронців, щоб допомогти.

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