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Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Дівчина увійшла до складу жіночої збірної України зі спортивного лову коропа. Вже 15 липня вона представить країну на чемпіонаті світу з карпфішингу, що пройде в Італії. Юлія - студентка п'ятого курсу історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

До спортивної риболовлі дівчина долучилася у 2020 році. Саме тоді познайомилася з ентузіастом цієї справи - Іваном, з яким згодом склала дует не тільки в житті, а й у змаганнях. Вони почали брати участь у турнірах у 2023 році й уже на дебютному "Кубку машинобудівників" вибороли перемогу в номінації "Big Fish". У 2024-му році Юлія здобула бронзу на "2+2 Marathon" та золото на "Закритті сезону", що й відкрило їй шлях до збірної.

Незважаючи на навчання, спортсменка інтенсивно готується до змагань: тренується на місцевих водоймах, тестує прикормки та вивчає погодні умови. Карпфішинг вимагає витримки та точного розрахунку, адже спортсменки можуть годинами чекати на клювання великої риби. Юлія серйозно ставиться до підготовки, зокрема опрацьовує навіть лабораторні дані про поведінку риби.

Участь у чемпіонаті в Італії стане не лише випробуванням, а й можливістю отримати досвід на світовому рівні. Після повернення дівчина планує продовжити розвиток спортивної риболовлі у регіоні. Підтримку їй висловлюють як викладачі вишу, так і місцеві активісти, переконані, що такий приклад мотивує молодь долучатися до неординарних, але перспективних видів спорту.

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