Завтра в Україні очікується спека до +36 градусів
У вівторок, 8 липня в Україні пануватиме спекотна погода
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра температура повітря впродовж дня становитиме +30…+33 градуси, на півдні та у центрі стовпчики термометрів піднімуться до +34…+36 градусів.
Переважно домінуватиме суха погода, про в західних регіонах можливі грозові дощі.
У Києві 8 липня буде спекотно, +31…+33 градуси.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик дав прогноз на літо 2025 року.
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