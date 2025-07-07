Завтра в Україні очікується спека до +36 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 8 липня в Україні пануватиме спекотна погода

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра температура повітря впродовж дня становитиме +30…+33 градуси, на півдні та у центрі стовпчики термометрів піднімуться до +34…+36 градусів.

Переважно домінуватиме суха погода, про в західних регіонах можливі грозові дощі.

У Києві 8 липня буде спекотно, +31…+33 градуси.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик дав прогноз на літо 2025 року.