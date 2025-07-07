Завтра в Украине ожидается жара до +36 градусов
Во вторник, 8 июля, в Украине будет царить жаркая погода
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра температура воздуха в течение дня составит +30…+33 градуса, на юге и в центре столбики термометров поднимутся до +34…+36 градусов.
Преимущественно будет доминировать сухая погода, в западных регионах возможны грозовые дожди.
В Киеве 8 июля будет жарко, +31…+33 градуса.
Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз на лето 2025 года.
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