Завтра в Украине ожидается жара до +36 градусов

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Во вторник, 8 июля, в Украине будет царить жаркая погода

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра температура воздуха в течение дня составит +30…+33 градуса, на юге и в центре столбики термометров поднимутся до +34…+36 градусов.

Преимущественно будет доминировать сухая погода, в западных регионах возможны грозовые дожди.

В Киеве 8 июля будет жарко, +31…+33 градуса.

Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз на лето 2025 года.