ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, знищили танки, РСЗВ та артсистеми росіян
За добу Сили оборони України знищили 1 100 окупантів російських загарбників, дві РСЗВ, три танки, сім бойових броньованих машин, 33 артилерійських системи, 233 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 118 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 027 540 солдат.
Нагадаємо, в ніч на 7 липня російська армія запустила по Україні чотири ракети, а також 101 ударний дрон типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО знешкодили 75 ворожих БпЛА.
За тиждень прикордонники ліквідували майже 200 окупантів і знищили понад 150 одиниць ворожої технікиВсі новини »
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