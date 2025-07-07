ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, знищили танки, РСЗВ та артсистеми росіян

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За добу Сили оборони України знищили 1 100 окупантів російських загарбників, дві РСЗВ, три танки, сім бойових броньованих машин, 33 артилерійських системи, 233 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 118 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 027 540 солдат.