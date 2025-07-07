ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов, уничтожили танки, РСЗО и артсистемы россиян
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 100 окупантов российских захватчиков, две РСЗО, три танка, семь боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, 233 БпЛА оперативно-тактического уровня и 118 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 027 540 солдат.
Напомним, в ночь на 7 июля российская армия запустила по Украине четыре ракеты, а также 101 ударный дрон типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО обезвредили 75 вражеских БпЛА.
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