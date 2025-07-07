ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов, уничтожили танки, РСЗО и артсистемы россиян

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 100 окупантов российских захватчиков, две РСЗО, три танка, семь боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, 233 БпЛА оперативно-тактического уровня и 118 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 027 540 солдат.