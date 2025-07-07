12:02  07 июля
Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить артист
10:48  07 июля
В Киеве будут судить эксправохранителя, совершившего смертельное ДТП
10:16  07 июля
На Буковине служебный пес помог задержать нарушителей границы
UA | RU
UA | RU
07 июля 2025, 12:55

ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов, уничтожили танки, РСЗО и артсистемы россиян

07 июля 2025, 12:55
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 100 окупантов российских захватчиков, две РСЗО, три танка, семь боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, 233 БпЛА оперативно-тактического уровня и 118 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 027 540 солдат.

Напомним, в ночь на 7 июля российская армия запустила по Украине четыре ракеты, а также 101 ударный дрон типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО обезвредили 75 вражеских БпЛА.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупанты ВСУ Генштаб потери россиян
За неделю пограничники ликвидировали около 200 окупантов и уничтожили более 150 единиц вражеской техники
07 июля 2025, 11:16
Бригада "Месть" сожгла укрытия и пехоту оккупантов в Донецкой области
07 июля 2025, 04:30
ВСУ успешно атаковали российский завод, производящий антенны для "шахедов" и КАБов
07 июля 2025, 03:00
Все новости »
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
В Тернопольской области водитель Fiat не справился с управлением и опрокинулся
07 июля 2025, 14:05
Смертельная авария в Житомире: автомобиль врезался в столб, погибла 16-летняя девушка
07 июля 2025, 13:52
Пограничники показали, как уничтожили станции связи оккупантов
07 июля 2025, 13:45
ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности
07 июля 2025, 13:39
Зеленский ищет замену Маркаровой: кто станет послом в США
07 июля 2025, 13:23
Во Львовской области будут судить злоумышленников, которые занимались контрабандой авто под видом гуманитарной помощи
07 июля 2025, 12:59
В ТЦК Львовщины установили металлоискатели и усилили охрану
07 июля 2025, 12:58
В Киевской области правоохранители разоблачили подпольное производство жидкостей для курения
07 июля 2025, 12:49
Командиру севастопольского "Беркута" и трем его подчиненным грозит пожизненное заключение
07 июля 2025, 12:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »