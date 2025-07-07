За тиждень прикордонники ліквідували майже 200 окупантів і знищили понад 150 одиниць ворожої техніки

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Українські прикордонники відзвітували про результати бойової роботи за тиждень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Упродовж тижня, з 30 червня по 06 липня 2025 року, бійці Державної прикордонної служби знищили 183 загарбників, 288 поранили.

"Прикордонники підбили 2 танки, 5 ББА, 2 МТ-ЛБ, 1 САУ, 141 транспортних засобів ворога, 5 маломірних плавзасобів. Знищили 11 гармат, 6 мінометів, 81 засіб зв’язку і відеоспостереження, 1 комплекс відеоспостереження, 7 засобів РЕБ (РЕР)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військовослужбовці ліквідували 571 укриття та позицій особового складу окупантів і знешкодили 523 ворожих БпЛА.

Раніше українські прикордонники показали, як знищують росіян на Північно-Слобожанському напрямку.