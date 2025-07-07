Бригада "Помста" спалила укриття та піхоту окупантів на Донеччині
Воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдали російським окупантам значних втрат у Донецькій області
Відео ураження ворожих цілей оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Для знищення загарбників захисники застосували дрони-камікадзе.
"Зокрема на Донеччині знищено 120-мм міномет, гармату Д-30, вантажівку, 6 FPV-засідок, уражено укриття, ліквідовано з десяток окупантів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 3 липня дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька Донецька області.
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