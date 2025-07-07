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07 липня 2025, 03:00

ЗСУ успішно атакували російський завод, що виготовляє антени для "шахедів" та КАБів

07 липня 2025, 03:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 5 липня Сили оборони України атакували важливий об'єкт ВПК Росії в місті Чєбоксари на території Чуваської республіки. Йдеться про потужності підприємства АТ "ВНИИР-Прогресс"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Спецоперацію реалізували підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Атакований об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ, виробляє навігаційне обладнання. Завод забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються в ударних БпЛА типу "Shahed", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), а також іншому високоточному озброєнні.

"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня Сили оборони уразили російський завод "Купол", що виробляє зенітні ракетні комплекси.

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