ЗСУ успішно атакували російський завод, що виготовляє антени для "шахедів" та КАБів
У ніч на 5 липня Сили оборони України атакували важливий об'єкт ВПК Росії в місті Чєбоксари на території Чуваської республіки. Йдеться про потужності підприємства АТ "ВНИИР-Прогресс"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Спецоперацію реалізували підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Атакований об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ, виробляє навігаційне обладнання. Завод забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються в ударних БпЛА типу "Shahed", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), а також іншому високоточному озброєнні.
"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 липня Сили оборони уразили російський завод "Купол", що виробляє зенітні ракетні комплекси.