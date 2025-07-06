У Чорному морі зафіксували російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр"
Станом на ранок 6 липня російська армія тримає в акваторії Чорного моря два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до восьми ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, один – носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до чотирьох ракет.
Нагадаємо, розвідники показали, як "Бобри" гризують російські системи ППО в тимчасово окупованому Криму.
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