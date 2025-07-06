Ночью украинская ПВО приземлила более 100 российских дронов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 июля российская армия запустила по Украине четыре ракеты, а также 157 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторы разных типов. Силы ПВО обезвредили 117 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ Крыма. Также РФ ударила четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

По предварительным данным, противовоздушная оборона обезвредила 117 вражеских БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 98 дронов сбили огневыми средствами поражения, 19 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

"Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых – на 2 локациях", - говорится в сообщении.