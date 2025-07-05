Росія атакувала Україну 322 дронами: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 липня (з 20:00 4 липня) російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 322 ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу були залучені: бойова авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи, системи боротьби з безпілотниками.

Станом на 09:00 українськими силами знешкоджено 292 ворожі дрони, з них:

157 — знищено вогневими засобами ураження,

135 — подавлені або втрачені завдяки засобам РЕБ.

Основною ціллю ворога стало місто Старокостянтинів на Хмельниччині. Зафіксовано влучання ворожих БпЛА у 4 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у 6 інших місцях.



Нагадаємо, у суботу, 5 липня, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали успішного удару по аеродрому "Борисоглєбськ", що розташований у Воронезькій області РФ.