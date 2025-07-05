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05 липня 2025, 09:38

Сили оборони вдарили по аеродрому "Борисоглєбськ": уражено склад авіабомб і літаки

05 липня 2025, 09:38
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фото: Генштаб ЗСУ
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У суботу, 5 липня, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали успішного удару по аеродрому "Борисоглєбськ", що розташований у Воронезькій області РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що цей аеродром є базою для ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

У результаті операції уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак, а також, ймовірно, інші літаки.

Наразі триває уточнення результатів ураження.

"Сили оборони України продовжують вживати усіх необхідних заходів, щоб знизити можливості російських окупантів завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 4 липня Сили оборони України завдали удару по російському підприємству з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед".

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