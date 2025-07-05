фото: Генштаб ВСУ

В субботу, 5 июля, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли успешный удар по аэродрому "Борисоглебск", расположенному в Воронежской области РФ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Этот аэродром является базой для вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

В результате операции поражен состав с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, а также, вероятно, другие самолеты.

Сейчас уточняются результаты поражения.

"Силы обороны Украины продолжают принимать все необходимые меры, чтобы снизить возможности российских оккупантов наносить удары по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, 4 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российскому предприятию по производству боевых частей для БПЛА типа "Шахед".

Читайте также: Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире