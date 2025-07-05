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05 июля 2025, 09:38

Силы обороны ударили по аэродрому "Борисоглебск": поражены склад авиабомб и самолеты

05 июля 2025, 09:38
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фото: Генштаб ВСУ
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В субботу, 5 июля, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли успешный удар по аэродрому "Борисоглебск", расположенному в Воронежской области РФ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Этот аэродром является базой для вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

В результате операции поражен состав с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, а также, вероятно, другие самолеты.

Сейчас уточняются результаты поражения.

"Силы обороны Украины продолжают принимать все необходимые меры, чтобы снизить возможности российских оккупантов наносить удары по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, 4 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российскому предприятию по производству боевых частей для БПЛА типа "Шахед".

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