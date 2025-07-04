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Про це повідомляють моніторінгові Телеграм-канали, передає RegioNews.

У ніч на 5 липня над Україною зафіксовано масову повітряну атаку з боку Росії. За повідомленнями моніторингових груп, запуск безпілотників відбувається практично з усіх напрямків. Станом на поточний момент у повітряному просторі України перебуває вже понад 40 ворожих дронів. Монітори продовжують відстежувати їхній маршрут, однак ситуація залишається динамічною.

За попередніми оцінками, впродовж цієї ночі противник може застосувати до 300 безпілотних літальних апаратів. Частина з них вже прямує у напрямку Чернігівської та Полтавської областей. Інші групи можуть змінювати курс у режимі реального часу, що ускладнює точний прогноз щодо їхнього місця удару.

Фахівці з повітряного моніторингу зауважують, що повна картина загрози стане більш зрозумілою протягом наступної години-двох. У регіонах, які можуть опинитися під ударом, оголошено повітряну тривогу.

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