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Об этом сообщают мониторинговые Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В ночь на 5 июля над Украиной зафиксирована массовая воздушная атака со стороны РФ. По сообщениям мониторинговых групп, запуск беспилотников производится практически по всем направлениям. На текущий момент в воздушном пространстве Украины находится уже более 40 вражеских дронов. Мониторы продолжают отслеживать их маршрут, однако ситуация остается динамичной.

По предварительным оценкам, в эту ночь противник может применить до 300 беспилотных летательных аппаратов. Часть из них уже следует в направлении Черниговской и Полтавской областей.

Специалисты по воздушному мониторингу отмечают, что полная картина угрозы станет более понятной в течение следующего часа-двух. В регионах, которые могут оказаться под ударом, объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что Путин готовит непрерывные летние атаки по Украине, - WSJ.