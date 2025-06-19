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19 червня 2025, 15:45

Схема корупції на 240 млн під час будівництва водогону після підриву Каховської ГЕС: поліція повідомила про підозри

19 червня 2025, 15:45
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фото: Національна поліція України
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Правоохоронці повідомили про підозру організаторам масштабної корупційної схеми, яка реалізовувалася під час будівництва водогону на Дніпропетровщині

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Йдеться про магістраль Інгулець - Південне водосховище, що мала забезпечити водопостачання для мешканців Кривого Рогу після підриву Каховської ГЕС.

За умовами підписаних державних контрактів, будівельна компанія отримала на свої рахунки близько 7,4 мільярда гривень. Однак, як з’ясувало слідство, частина коштів була привласнена. Організатори схеми залучили до справи посадовців з підконтрольних підприємств, а також інженера-консультанта. Встановлено, що саме вони допомагали у реалізації незаконної діяльності.

Наразі слідчі підтвердили розкрадання понад 240 мільйонів гривень. Але остаточна сума збитків може бути набагато більшою, йдеться про мільярди. Пʼятьом учасникам вже повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають, справу розслідують у межах кримінального провадження, відкритого за фактами привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Нагадаємо, в Україні викрили злочинну організацію, яка вкрала понад 200 мільйонів на обладнанні для онкохворих.

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