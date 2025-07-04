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04 июля 2025, 15:41

Владелец и гендиректор "Автомагистраль-Юг" сбежали из Украины

04 июля 2025, 15:41
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Владелец компании «Автомагистраль-Юг» Бойко и генеральный директор Тимофеев сбежали из Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dsnews.ua.

Отмечается, что владелец компании "Автомагистраль-Юг" Александр Бойко уехал из Украины 31 октября прошлого года и до сих пор не возвращался.

Почти одновременно с ним страну покинул и генеральный директор компании Николай Тимофеев - он покинул Украину 25 октября 2024 года.

Журналисты предполагают, что выезд из страны связан с уголовным производством, где фигурирует компания.

По данным правоохранительных органов, должностные лица "Автомагистраль-Юг" вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ и осуществляли завышение цен на товарно-материальные ценности, а избыточно полученные бюджетные средства за фактически не выполненные строительные и другие виды работ были направлены на аффилированную структуру в виде уплаты.

Отметим, компания "Автомагистраль-Юг" является лидером украинского рынка дорожного строительства, занимая первое место среди ведущих компаний отрасли.

Ранее владелец "Автомагистраль-Юг" Александр Бойко получил подозрение за хищение средств на водопроводе Ингулец-Кривой Рог. Речь идет о более чем 240 млн грн.

Напомним, в Харьковской области будут судить чиновников общины, которые присвоили почти 20 млн грн на ремонте дорог.

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