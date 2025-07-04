Владелец и гендиректор "Автомагистраль-Юг" сбежали из Украины
Владелец компании «Автомагистраль-Юг» Бойко и генеральный директор Тимофеев сбежали из Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dsnews.ua.
Отмечается, что владелец компании "Автомагистраль-Юг" Александр Бойко уехал из Украины 31 октября прошлого года и до сих пор не возвращался.
Почти одновременно с ним страну покинул и генеральный директор компании Николай Тимофеев - он покинул Украину 25 октября 2024 года.
Журналисты предполагают, что выезд из страны связан с уголовным производством, где фигурирует компания.
По данным правоохранительных органов, должностные лица "Автомагистраль-Юг" вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ и осуществляли завышение цен на товарно-материальные ценности, а избыточно полученные бюджетные средства за фактически не выполненные строительные и другие виды работ были направлены на аффилированную структуру в виде уплаты.
Отметим, компания "Автомагистраль-Юг" является лидером украинского рынка дорожного строительства, занимая первое место среди ведущих компаний отрасли.
Ранее владелец "Автомагистраль-Юг" Александр Бойко получил подозрение за хищение средств на водопроводе Ингулец-Кривой Рог. Речь идет о более чем 240 млн грн.
Напомним, в Харьковской области будут судить чиновников общины, которые присвоили почти 20 млн грн на ремонте дорог.