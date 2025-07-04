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04 липня 2025, 04:45

Донька Олі Полякової виходить заміж: зіркова мама дізналась про це онлайн

04 липня 2025, 04:45
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Фото з відкритих джерел
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Старша донька співачки Олі Полякової оголосила про заручини. Її мати вже встигла відреагувати на це

Таке відео опублікувала Маша Полякова в Instagram, передає RegioNews.

У своєму блозі Маша опублікувала відео, зроблене під час відпочинку на яхті. Тут можна побачити як її хлопець освідчився їй. Маша відповіла "так" і вже наприкінці відео вона мала обручку на пальці.

Співачка Оля Полякова відреагувала на новину з гумором. Схоже, донька не розповідала їй про це особисто, тому артистка написала, що про те, що стане бабусею, напевно, теж дізнається з Instagram.

Фото: Instagram

Довідка. 20-річна донька співачки Олі Полякової навчається в США та займається музикою. Її хлопця (а тепер нареченого) звуть Еден Пассареллі. Де та коли вони познайомились невідомо, однак вони грають в одній групі: Маша співає, а Еден — грає на гітарі.

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