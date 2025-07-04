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04 липня 2025, 10:45

В Україні компанія не сплатила майже 9 млн грн податків під час постачання продуктів харчування для Нацгвардії

04 липня 2025, 10:45
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фото: Бюро економічної безпеки
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Правоохоронці оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків директорці полтавської компанії, що спеціалізується на постачанні продуктів харчування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, підприємство впродовж тривалого часу отримувало дохід від однієї з військових частин Національної гвардії України та іншого приватного товариства. Однак директорка компанії не вносила до податкових декларацій дані про реальні обсяги прибутку. У такий спосіб вона ухилилась від сплати 8,9 млн грн податків.

Правоохоронці повідомили керівництву компанії про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, одна з частин Нацгвардії привласнила понад 11 млн грн.

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