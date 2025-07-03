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У Запорізькій області жителі сплатили понад 6 мільярдів гривень єдиного соціального внеску. Зокрема, це кошти, які спрямовують на пенсії

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Жителі Запорізької області за перше півріччя сплатили 6,1 мільярда гривень єдиного внеску. Саме таку суму регіон перерахував до пенсійного та соціального фондів.

Якщо порівнювати з минулим роком, то це на 909,3 мільйона більше (тобто, на 17,5%). Лише в червні жителі Запорізької області сплатили понад 1,1 мільярда гривень єдиного внеску. Це на 185 мільйонів (на 19%) більше, аніж в цей самий місяць минулого року.

Нагадаємо, раніше у парламенті говорили про те, що в Україні понад 17 тисяч громадян стали мільйонерами. Саме стільки людей зареєстрували відповідні декларації. Загалом українці задекларували 474 мільярди гривень доходів.