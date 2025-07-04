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04 июля 2025, 10:45

В Украине компания не уплатила почти 9 млн грн налогов при поставке продуктов питания для Нацгвардии

04 июля 2025, 10:45
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фото: Бюро экономической безопасности
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Правоохранители объявили о подозрении в уклонении от уплаты налогов директору полтавской компании, специализирующейся на поставках продуктов питания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, предприятие долгое время получало доход от одной из воинских частей Национальной гвардии Украины и другого частного общества. Однако директор компании не вносила в налоговые декларации данные о реальных объемах прибыли. Таким образом, она уклонилась от уплаты 8,9 млн грн налогов.

Правоохранители сообщили руководству компании о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, одна из частей Нацгвардии присвоила более 11 млн. грн.

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